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09 июня 2026 в 11:50

В Пекине жестко высказались об односторонних санкциях Евросоюза

Пекин выступил против односторонних санкций ЕС в отношении нефтяных танкеров

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpaGlobal Look Press
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Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют международно-правовой основы, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Так он прокомментировал сообщения о возможных действиях ЕС в отношении танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает Xinhua.

Китай обратил внимание на соответствующие сообщения. Мы последовательно выступаем против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы, — сказал Линь Цзянь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международный бизнес продолжает работу на российском рынке, несмотря на санкции. Так представитель Кремля прокомментировал успех прошедшего 3–6 июня Петербургского международного экономического форума. Как отметил Песков, интерес России к привлечению иностранных инвестиций остается неизменным.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Великобритания не смогли бы выдержать ни одной санкции. Она добавила, что для Лондона и Вашингтона даже малейшие экономические или политические колебания представляют серьезный вызов.

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