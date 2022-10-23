В Пекине все спокойно XX съезд КПК продолжил политическую линию Китая

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине

Недельный съезд КПК, от которого кто-то ждал прорывов и накала эмоций, полностью вписался в спокойные китайские традиции. Вновь вспомнилась известная китайская притча о мудрой обезьяне, которая, сидя на высоком холме, с удовольствием терпеливо наблюдает, как в долине дерутся тигры. Как мы уже подчеркивали, в отчетном докладе председателя Си не были названы поименно ни друзья и союзники Китая, ни его противники. Обтекаемость позиций сохраняет партийному руководству Китая полную свободу рук

Ничего не было сказано и о современных конфликтах, включая украинский, а о проблеме Тайваня лидер страны высказался в терминах, в которых этот вопрос поднимался им же пять дет назад на предыдущем партийном съезде. Си Цзиньпин вновь выказался за мирное решения проблемы Тайваня, отверг концепцию «двух Китаев». Но не стал отрицать и возможности силового варианта. Притом что американские игры вокруг острова на грани фола, которые стараниями той же Пелоси ударили по его авторитету, могут на каком-то этапе не оставить китайскому лидеру выбора. Тем более что модернизация армии, как заявлено, должна завершиться к 2027 году. К столетию НОАК.

Однако сквозь общую атмосферу делового спокойствия съезда все-таки просматривалась общая озабоченность правящей партийной бюрократии. Недаром Си говорил о множестве вызовов, с которыми сталкивается страна, начиная с неистребимой пока коррупции. Впрочем, сейчас на переднем плане для партии вопросы чисто экономические. Прежде всего, рост китайской экономики планируется на уровне 3% процентов в год. Это был бы отличный результат для любой другой страны мира, скатывающегося в депрессию. В реальности же для Китая этого явно недостаточно. Оптимальный экономический рост для полуторамиллиардной страны — 6–7%.

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Китайцы не первый год стремятся, помимо расширения экспортных возможностей, развивать солидное внутреннее потребление всего производимого в стране, опираясь на достигнутый рост уровня жизни. Но в Китае хватает и социальных проблем, и протестных взрывов. Провинции время от времени сотрясают массовые выступления, которые информационно купируются властями. Безработица, несмотря на все усилия, остается значительной. Особенно страдают молодые китайцы, выходящие на рынок труда, в их среде уровень безработицы, по официальным данным, превышает 19%.

Так что ХХ съезд еще раз подтвердил, что Китай, как и прежде, ориентируется в первую очередь на решение своих внутренних проблем, а потому слово «развитие» встречается в отчетном докладе более ста раз.

Тем не менее, Китай не может пребывать, как в своем Средневековье, в полной политической изоляции от остального мира. И кроме судьбы Тайваня, Пекину все равно придется развязывать узел проблем в Южно-Китайском море, где сошлись интересы и противоречия Китая, Вьетнама, Филиппин. Продолжается рост напряженности и столкновения в Мьянме, стране, куда китайцы намерены выводить часть своего производства, которое стало страдать по причине роста стоимости рабочей силы в самом Китае. Наконец, реализация грандиозной программы нового «Шелкового пути» с его альтернативным маршрутами требует множества двухсторонних договоренностей с широким кругом международных партнеров.

Фото: Shen Hong/XinHua/Global Look Press Всекитайский народный конгресс

В том, что Си будет переизбран на третий срок, изначально не было никакого сомнения. Теперь в полном смысле председатель сосредоточил в своих руках «необъятную власть» и основные ресурсы. И вне зависимости от того, зачем выводили из зала девяностолетнего предшественника Си Ху Цзиньтао, ясно, что оппозиционерам не будет пощады. Хорошо известно, что Ху был настроен против увековечивания кого-либо у власти. Был сторонником хороших отношений с США и противником любых силовых акций в отношении Тайваня. Не зря ведь не переизбраны в состав ЦК КПК и, значит, автоматически потеряют свои посты связанные, как считается, с ветераном министр финансов и глава Центробанка. Иными совами, произошла зачистка оппозиционного гнезда в финансовом блоке страны.

Теперь нельзя исключить и того, что после съезда по стране прокатятся уже аресты оппозиции. ХХ съезды, они всегда переломные.