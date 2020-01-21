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Правительство Японии начало подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G). На это может уйти порядка десяти лет.

Создаётся совет экспертов, в состав которого войдут технические специалисты, представители частного бизнеса и причастных ведомств. Они должны к лету разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, — передаёт телеканал NHK....