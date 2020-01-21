В Пекине зафиксированы пять новых случаев заражения новым типом коронавируса, всего в столице Китая заболели 10 человек. Все они ездили в город Ухань.
По состоянию на 18:00 21 января в Пекине выявлено 10 подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, — говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство КНДР приняло решение о временном закрытии границы для иностранных студентов, в связи с распространением в Китае смертельного коронавируса.
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