В Пекине обнаружены бессимптомные случаи коронавируса

https://static.news.ru/photo/ba46e45a-45f1-11eb-96c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao X/Keystone Press Agency/Global Look press

В Пекине в последнее время не выявляли новых заражённых COVID-19. Однако в городе обнаружили бессимптомные случаи коронавируса.

Сообщается, что муниципалитет города сообщил о двух новых случаях заболевания COVID-19. В частности, один из заражённых — 34-летний мужчина, который прошёл тест на нуклеиновую кислоту на наличие инфекции перед вылетом в другой город. После выявления положительного результата его изолировали и поместили под наблюдение в больницу, сообщает агентство «Синьхуа».

Другого бессимптомного заражённого, работника ресторана, также поместили под наблюдение в госпиталь. Отмечается, что в общей сложности за последнее время с ними контактировали 504 человека. Сейчас все они сдают тесты на наличие инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее сообщалось, что китайские медики собираются ввести вакцину от нового коронавируса не менее 50 млн граждан до Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны). Он выпадает на 12 февраля будущего года. Пекин планирует выпустить на эти цели минимум 100 млн доз препарата, созданного местными предприятиями.

Как писал NEWS.ru, веществом обеспечат в первую очередь наиболее уязвимые группы населения: сотрудников полиции, врачей, пожарных, таможенников, грузчиков, работников транспорта и логистической сферы, персонал домов престарелых и похоронных бюро и коммунальщиков. Кроме того, вакцину введут тем, кто должен в скором времени уехать за рубеж по работе или на учёбу.