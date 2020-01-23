https://static.news.ru/photo/dab9f250-3e6c-11ea-9a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд крупнейших объектов культуры закрыли в Пекине из-за распространяющейся пневмонии, вызванной новым коронавирусом. В список закрытых мест попали музей Гугун (Пурпурный Запретный город), Государственная библиотека, Китайский музей изобразительных искусств «Мэйшугуань», Китайский детский театр, Китайский большой театр.

Информация размещена на сайтах закрытых учреждений.

Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Новый год по лунному календарю. — NEWS.ru), <...> Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия, — говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.

Город Ухань стал местом распространения вируса в конце декабря 2019 года. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс в Австралии обследуют четверых пациентов, которые могли заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV.