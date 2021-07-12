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В ПАСЕ ответили на обвинения в «вакцинной дискриминации»

15:13, 24 сентября 2021
В ПАСЕ ответили на обвинения в «вакцинной дискриминации» Фото: Adrian Grycuk/wikimedia.org
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Участники осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости. Подобным образом в ассамблее прокомментировали сложившуюся с российской делегацией ситуацию.

Всех посетителей просят заполнить «Форму декларации COVID», в которой они подтверждают, что они либо вакцинированы одной из этих вакцин, либо у них отрицательный тест на COVID, либо они вылечились от COVID, — заявили в ассамблее.

Отмечается, что обычные меры гигиены распространяются и на всех, кто находится в помещении.

Ранее член делегации Совфеда в ПАСЕ Владимир Круглый рассказал, что россиянам запретили свободное перемещение по Страсбургу, потому что Евросоюз не признаёт вакцинацию «Спутником V». Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется в понедельник, 27 сентября. Российской делегации пришло предписание о запрете на свободное перемещение во время мероприятия.

Позднее вице-спикер Госдумы и глава делегации Пётр Толстой заявил, что Россия проследит за работой ПАСЕ дистанционно. По его словам, правительство Франции «ставит русских в дискриминационное положение» по сравнению с представителями из других стран, пытаясь ограничить перемещение членов российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер. При этом он подчеркнул, что РФ обеспечивает всем приезжающим европейцам нормальные условия для работы.

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