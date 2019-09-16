https://static.news.ru/photo/06090ec0-d895-11e9-a6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и столичной администрации.

Я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчинённых структур, — написал Ткаченко в Facebook.

Депутат также отметил, что предыдущие проверки столичной администрации выявили «массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления», было заведено 200 уголовных дел, ни одно из которых не было доведено до конца.

Киеву нужна перезагрузка, — подчеркнул Ткаченко.

Как писал News.ru, должность главы Киевской городской администрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона «О столице», заявил замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, сейчас этот пост есть в конституции страны, однако в запланированных изменениях по децентрализации не предусмотрены главы областных государственных администраций. Он уточнил, что вместо председателя КГГА будет префект.