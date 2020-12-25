«Сам сядешь»: сторонники Порошенко резко ответили на слова Зеленского

https://static.news.ru/photo/c5c14062-46de-11eb-b3fd-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

В партии «Европейская солидарность» резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявил в интервью, что большинство жителей страны ждут, когда посадят его предшественника Петра Порошенко.

Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому — сам в неё сядешь, — заявили сторонники Петра Порошенко в комментарии порталу LB.ua.

Также в партии заявили, что Зеленский испытывает «навязчивые фантазии» в отношении своего предшественника и напомнили, что многие украинцы в опросах назвали нынешнего президента разочарованием года.

Кроме того, соратники Порошенко обвинили Зеленского в политическом преследовании, попытках повлиять на прокуратуру и в коррупции.

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.

Расследования дают Порошенко определённый пиар, в котором он нуждается. В то же время некоторые из них содержат серьёзные основания для привлечения его к ответственности. Об этом заявила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Венедиктова добавила, что 17 дел, в которых фигурирует Порошенко, были возбуждены бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой и четыре — ею. При этом она затруднилась сказать, сколько дел конкретно находятся в производстве, поскольку часть из них была прекращена.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Украины возбудила против Порошенко дело после заявления юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян по факту якобы сговора политика и Министерства финансов Незалежной по поводу государственных гарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском». По данным надзорного ведомства, Порошенко, руководя Украиной, позволил себе злоупотребить положением ради получения «неправомерной выгоды».