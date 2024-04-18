В партии Пашиняна раскрыли содержание переговоров с ЕС и США в Брюсселе Депутат Арсенян: в Брюсселе не было и речи о смене военного алгоритма Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Энтони Блинкен

Во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 апреля в Брюсселе обсуждались исключительно вопросы экономического развития Армении, заявил NEWS.ru депутат от правящей партии республики «Гражданский договор» Гурген Арсенян. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Ереван отреагировать на утечки о том, что власти республики обсуждают с западными странами планы по выводу российских войск из Армении.

В повестке брюссельских переговоров не было и речи о смене алгоритма военного сотрудничества и тем более вывода российских военных из Армении. Военное сотрудничество есть и будет в том русле, в котором оно уже существует сегодня. Во время встречи стороны обсуждали экономические вопросы и предоставление Еревану финансовой помощи для установления в стране демократических институтов. Кроме этого ничего больше не обсуждалось. По всей вероятности, кто-то из контрагентов Армении ведет гибридную войну и хотят манипуляцией испортить армяно-российские отношения, — сказал Арсенян.

Комментируя на заявления о возможном переходе армянской армии на стандарты НАТО, депутат пояснил, что это очень долгий процесс, требующий изменения законодательства республики.

Выбор стандартов НАТО для Армении — процесс долгий. Разговоры об этом абсолютно пустые. Ведь если ВС Армении решат переходить на другие стандарты, необходимо будет изменить вплоть до законодательства и проверить, возможно ли вообще это, — сказал Арсенян.

Ранее в азербайджанских СМИ появился документ о планах сотрудничества Армении с США и ЕС в военной сфере, который мог быть подписан во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе. В его тексте говорится о том, что ЕС пообещал представить инициативы по снижению общей военно-технической зависимости Армении от союзничества с Россией.