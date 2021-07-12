Афганская партия опровергла ограничение свободы экс-президента страны

Афганская Исламская партия Гульбеддина Хекматиара опровергла данные о том, «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) ограничил свободу главе Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулле Абдулле и бывшему президенту страны Хамиду Карзаю. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу штаба Исламской партии Хабиба ур-Рахмана Хекматиара.

Эта информация неверная. Никто не ограничен. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно, — рассказал Хекматиар.

Глава партии уточнил, что сам вместе с семьёй находится в безопасности.

До этого сообщалось, что в понедельник Карзай и Абдулла Абдулла, члены Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к «Талибану», оказались под домашним арестом.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что все россияне, которые пожелали выбраться из Афганистана, были эвакуированы.