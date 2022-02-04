В парламенте Великобритании призвали заморозить активы семьи Назарбаевых

В парламенте Великобритании прошли слушания о коррупции семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеющей недвижимостью и другой собственностью в Британии. Депутат Маргарет Ходж назвала активы семьи «грязными деньгами» и предложила заморозить их. Доклад депутата опубликован на сайте Вестминстера.

Ходж рассказала о причастности членов семьи Назарбаевых и близких к ним людей ко множеству эпизодов коррупции и другим противоправным действиям. В их число вошли дочь Назарбаева Дарига, его брат Болат Назарбаев, а также бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и бывший первый зампредседателя партии «Нур Отан» Байбек Бауыржан.

Я не могу представить в свободном мире ни одного лидера, известного своей коррупцией настолько, как Нурсултан Назарбаев, — заявила Ходж.

По её словам, Лондон должен отреагировать на эти данные в том числе и потому, что Великобритания в настоящее время рассматривается как юрисдикция для грязных денег.

Ранее издание The Sunday Telegraph сообщило, что младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия в 2006 году купила на севере Лондона особняк, потому что хотела получить британское гражданство. Это стало одной из самых крупных покупок 41-летней женщины после вывода из Казахстана активов на $300 млн (порядка 22,6 млрд рублей). Внушительные траты всплыли, когда между дочерью Назарбаева и её финансовыми советниками случился конфликт: Алия подала в суд на своих консультантов, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, заговоре с целью мошенничества. Позднее иск на 165 млн фунтов стерлингов урегулировали конфиденциальным соглашением.