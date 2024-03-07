В парламенте Молдавии назвали последствия выхода республики из ДОВСЕ Депутат Цырдя: решение Кишинева выйти из ДОВСЕ ведет к милитаризации Молдавии

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Милитаризация Молдавии не дает оснований говорить об уменьшении угрозы силового сценария в Приднестровье, заявил NEWS.ru депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. По его мнению, решение Кишинева выйти из ДОВСЕ ведет к милитаризации Молдавии.

Происходящее не дает оснований говорить об уменьшении угрозы силового решения вопроса с Приднестровьем. Когда одна сторона увеличивает свой военный бюджет, получает от Запада за полтора года $130 млн в виде вооружений и прочего, проводит военные учения постоянно, а потом еще Тирасполь обвиняет Кишинев в экономической блокаде (неважно, есть ли она или нет), то я не вижу повода для рассуждений о мирном урегулировании, — сказал Цырдя.

Депутат опасается, что после выхода республики из ДОВСЕ речь пойдет не только о закупке вооружений, но и о приглашении в страну военных контингентов той же Франции, или Румынии, или НАТО в целом — скажем, для маневров с участием натовской бронетехники.

По конституции Молдова — нейтральная страна, это говорит о том, что здесь не должны проходить учения с каким-то одним блоком. А если уж проводишь с НАТО, то проводи и с ОДКБ. Сейчас начинается накачка по вооружениям, по учениям — меняется баланс сил, который как-то сохранял ДОВСЕ, — посетовал Цырдя.

Ранее госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа объявил, что республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он сказал, что такой шаг Молдавия сделала из-за «коренных изменений, произошедших по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения договора».

Кроме того, пресс-служба президента Молдавии сообщила, что Париж и Кишинев подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.