Милитаризация Молдавии не дает оснований говорить об уменьшении угрозы силового сценария в Приднестровье, заявил NEWS.ru депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. По его мнению, решение Кишинева выйти из ДОВСЕ ведет к милитаризации Молдавии.
Происходящее не дает оснований говорить об уменьшении угрозы силового решения вопроса с Приднестровьем. Когда одна сторона увеличивает свой военный бюджет, получает от Запада за полтора года $130 млн в виде вооружений и прочего, проводит военные учения постоянно, а потом еще Тирасполь обвиняет Кишинев в экономической блокаде (неважно, есть ли она или нет), то я не вижу повода для рассуждений о мирном урегулировании, — сказал Цырдя.
Депутат опасается, что после выхода республики из ДОВСЕ речь пойдет не только о закупке вооружений, но и о приглашении в страну военных контингентов той же Франции, или Румынии, или НАТО в целом — скажем, для маневров с участием натовской бронетехники.
По конституции Молдова — нейтральная страна, это говорит о том, что здесь не должны проходить учения с каким-то одним блоком. А если уж проводишь с НАТО, то проводи и с ОДКБ. Сейчас начинается накачка по вооружениям, по учениям — меняется баланс сил, который как-то сохранял ДОВСЕ, — посетовал Цырдя.
Ранее госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа объявил, что республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он сказал, что такой шаг Молдавия сделала из-за «коренных изменений, произошедших по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения договора».
Кроме того, пресс-служба президента Молдавии сообщила, что Париж и Кишинев подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.