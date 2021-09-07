В парламенте Крыма призвали ООН осудить диверсию Киева на газопроводе

ООН должна отреагировать на диверсию, которую на газопроводе в Крыму устроили спецслужбы Украины. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

В ООН обязаны отреагировать на вопиющее преступление украинских спецслужб в отношении Крыма и осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан. Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец, — отметил депутат.

При этом он усомнился, что со стороны Запада последует реакция на диверсию Киева. Фикс однако выразил уверенность в реакции российских силовиков.

Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслуженное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам, — подчеркнул первый вице-спикер.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления. В санкционировании диверсии ФСБ обвинила начальника ГУР Украины Кирилла Буданова.