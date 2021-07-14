В парламенте Грузии произошла массовая драка

Журналисты и оппозиционеры ворвались в грузинский парламент. Они требовали встречи с депутатами. Произошла массовая драка. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Потасовка произошла, когда основатель оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели» Вато Церетели решил уйти из зала заседания. Приставы пытаются вывести оппозиционеров из зала, но ситуация остаётся напряжённой.

Это была целенаправленная провокация. Они добивались этого давно, — заявил представитель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Шалва Папуашвили.

Представители прессы требуют отставки правительства вместе с премьером Ираклием Гарибашвили. Они считают, что власть должна понести ответственность за избиение журналиста «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, который скончался на шестой день после инцидента.

Журналист вместе с другими представителями прессы находился у здания парламента 5 июля, когда к нему пришли сторонники традиционных ценностей. Они пытались помешать проведению марша организации «Тбилиси прайд», защищающей права ЛГБТ- сообщества. Наиболее радикально настроенные активисты накинулись на журналистов, пострадали более 50 представителей прессы, в том числе Лашкарава. Он несколько дней лечился в больнице, затем пошёл на поправку и был выписан. 11 июля его нашли мертвым в своей квартире.