В парламенте Армении произошла потасовка

В армянском парламенте произошла потасовка между депутатами оппозиционных партий и службой безопасности. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Инцидент начался со ссоры депутата блока «Честь имею» Анны Мкртчян с представителями партии «Гражданский договор». Изначально депутат начала перечислять ошибки избранного премьера Никола Пашиняна, а также обратила внимание, что политик пришёл в парламент с большим количеством охранников.

Высказывания женщины вызвали недовольство депутатов «Гражданского договора». В ответ Мкртчян назвала их «капитулянтами». Спикер парламента Армении Ален Симонян выключил у неё микрофон, а через некоторое время потребовал удалиться из зала, но депутат отказалась. Тогда Симонян позвал на помощь охрану, но депутаты блоков «Армения» и «Честь имею» прикрыли женщину и не позволили охране приблизиться к ней. Произошла потасовка. Некоторые депутаты кричали: «Никол предатель». Позже Анну Мкртчян всё-таки вывели из зала силой.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. В них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат. Таким образом, Никол Пашинян был переизбран на пост премьера Армении. Он вступил в должность 2 августа.