В Париже заявили, что Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

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Организовать саммит президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным попросил французского лидера Эммануэля Макрона сам глава Белого дома, сообщило агентство Reuters со ссылкой на советника главы Пятой республики. Макрон играет роль посредника в урегулировании кризиса на Украине, считает советник.

Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль, — говорится в сообщении.

Отмечается, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, сообщил Елисейский дворец.

Ранее в Париже предложили провести встречу Путина и Байдена, и обе стороны дали предварительное согласие. Особо оговаривалось, что мероприятие станет возможным, только «еcли Россия не станет вторгаться вторгнется на Украину».

По мнению политолога Ивана Кoновалова, желание Макрона провести саммит между главами России и США можно объяснить его стремлением получить Нобелевскую премию мира. Он также предположил, что таким образом французский лидер хочет поднять свой политический рейтинг внутри страны.