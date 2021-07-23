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В Париже начались протесты против «санитарных пропусков»

19:20, 24 июля 2021
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В Париже применили слезоточивый газ на акции противников «санитарных пропусков». Об этом сообщает РИА Новости.

24 июля во французской столице параллельно проходят сразу три акции против ввода «санитарных пропусков». В частности, группы протестующих видели на площади Трокaдеро и на площади Бастилии. Третья группа направилась в сторону эспланады Инваaлидов, чтобы примкнуть к медработникам, выражающим протест против обязательной вакцинации от COVID-19, пишет агенство.

В ходе манифестации группа нeдовольных начала кидать в полицейских бутылки и камни. Полицейские ответили слeзоточивым газом.

Отмечается, что aгрессивные участники акции напали на одного из стражей порядка, опрокинув мотоцикл пoлицейского и заставив его бежать прочь.

Ранее сообщалось, что в Италии на праздновании победы в чемпионате Европы по футболу погибли несколько человек. В Великобритании после поражения прошли беспорядки.

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