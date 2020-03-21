Полиция Франции задержала двух мужчин, пытавшихся украсть каменные глыбы на месте реставрационных работ в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам).
Как
Следователи считают, что воры собирались украсть несколько каменных глыб, чтобы потом продать этот раритет на чёрном рынке.
Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл в Париже 15 апреля. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.
Ранее NEWS.ru писал, что после пожара в Нотр-Даме близлежащие кварталы были отравлены свинцом. В ряде районов Парижа концентрация свинца в воздухе составляла порядка 20 тыс. мкг/кв. м.
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