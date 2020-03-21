https://static.news.ru/photo/61efa832-6c3f-11ea-9738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Полиция Франции задержала двух мужчин, пытавшихся украсть каменные глыбы на месте реставрационных работ в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Как сообщила газета Le Parisien, двое воров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезли через трёхметровое ограждение и проникли в пострадавший в прошлом году от сильного пожара собор, воспользовавшись тем, что реставрационные работы там в настоящее время приостановлены из-за карантина. Их задержали.

Следователи считают, что воры собирались украсть несколько каменных глыб, чтобы потом продать этот раритет на чёрном рынке.

Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл в Париже 15 апреля. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.

Ранее NEWS.ru писал, что после пожара в Нотр-Даме близлежащие кварталы были отравлены свинцом. В ряде районов Парижа концентрация свинца в воздухе составляла порядка 20 тыс. мкг/кв. м.