В Париже неизвестные ограбили бутик, похитив пуховики на €40 тысяч

https://static.news.ru/photo/6a6febe4-3c86-11eb-8e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pietro Recchia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пуховики на сумму в 40 тысяч евро похитили неизвестные в парижском бутике Moncler. Отмечается, что налётчики были вооружены.

Ограбление бутика произошло в шестом округе Парижа. Неизвестные в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая сотрудникам бутика оружием, принялись срывать куртки с вешалок, сообщает газета Le Parisien.

Более того, налётчики также ограбили складское помещение бутика. Всего ими было похищено пуховиков на 40 тысяч евро. Двое сотрудников магазина и охранник не стали вмешиваться в ситуацию, как это и предписывает внутренняя инструкция на случай таких инцидентов. Полиция начала расследование инцидента.

Как писал NEWS.ru в Париже арестовали активиста конголезского происхождения Эмери Мвазулу Дьябанзу, который в рамках своей акции в Лувре взял экспонат и пошёл с ним по залам, заявляя на камеру, что возвращает похищенное имущество своего народа.

Неделей ранее мужчина выплатил штраф после попытки ограбления музея на набережной Ке Бранли. Тогда суд не стал лишать его свободы, прислушавшись к защите активиста, которая утверждала, что это было не ограблением, а акцией протеста.