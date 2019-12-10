https://static.news.ru/photo/9e69d20a-1aa1-11ea-8892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/kremlin.ru

Встреча лидеров «нормандской четвёрки», посвящённая урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в Елисейском дворце в Париже.

Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём принимают президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. На саму встречу отводится порядка трёх часов.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. «Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на «нормандский» саммит в Париже 9 декабря вместе с Владимиром Зеленским отправились 13 глав министерств и ведомств страны.