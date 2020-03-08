Несколько тысяч человек принимают участие в манифестации в честь 8 Марта в Париже, несмотря на ливень. Шествие стартовало от площади Италии во французской столице.
Участницы демонстрации несут фиолетовые транспаранты с лозунгами против сексуального насилия и домогательств, а также в поддержку равенства зарплат мужчин и женщин,
Акция проходит под общим лозунгом «Главные победители». Это саркастическая отсылка к заявлению премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о том, что проводимая в стране пенсионная реформа будет выгодна прежде всего женщинам. Однако, по мнению феминистических организаций, на самом деле женщины окажутся «главными проигравшими».
Манифестации в честь Международного женского дня проходят по всему миру. В частности, на манифестациях в Бангкоке звучали призывы к властям усилить защиту работающих женщин и расширить права женского населения. В Джакарте демонстранты призывали правительство отменить законы, допускающие гендерную дискриминацию.
В то же время из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу демонстрации в честь 8 Марта отменили в Южной Корее и Ливане. В Индии власти были вынуждены перенести женский марафон, писал NEWS.ru.
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