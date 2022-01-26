В Париже началась встреча советников «нормандского формата»

Встреча советников «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе стартовала в Париже. Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Советники общаются в Елисейском дворце в Париже, сообщает РИА Новости.

Накануне переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у советников будет возможность затронуть положение на линии соприкосновения в Донбассе. Он выразил уверенность, что Козак доведёт позицию Москвы до своих собеседников по «нормандской четвёрке».

Последний раз четверо советников «нормандского формата» встречались в сентябре 2021 года по видеосвязи. Ожидается, что по итогам сегодняшней беседы Козак проинформирует журналистов о результатах переговоров.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о том, что в Париже на встрече советников лидеров стран «нормандского формата» будут согласованы даты переговоров украинских властей с представителями Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Киев планирует обсудить возобновление режима тишины в Донбассе и гуманитарные вопросы.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).