В Панджшере погибли более 300 боевиков «Талибана»

Более 300 боевиков запрещённого в России движения «Талибан» погибли в ходе боестолкновений с представителями сопротивления северной афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва «Талибана» в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Ещё несколько десятков радикалов получили серьёзные ранения или были взяты в плен, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что в настоящий момент боевые действия на въездах в регион продолжаются. Талибам не удалось прорвать линию обороны, и сейчас они вынуждены отступать.

25 августа один из лидеров сопротивления, сын главы «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда Ахмад Масуд призвал Россию прийти им на помощь. Он отметил, что урегулирование в интересах Москвы, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».

Ранее сообщалось, что переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере не принесли результатов, поэтому «Талибан» намерен взять афганскую провинцию силой. Представитель движения заявил, что боевики уже окружили ущелье с четырёх сторон.