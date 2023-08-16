Пилот умер во время перелета из Майами

Фото: latamairlines.com

В Панаме пилот самолета авиакомпании Latam умер после того, как совершил экстренную посадку из-за проблем со здоровьем, сообщает авиаперевозчик радиостанции Biobio. Рейс выполнялся из Майами в Сантьяго. Несмотря на оказанную вовремя медицинскую помощь, пилот скончался.

Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава. <...> К сожалению, пилот умер, — говорится в заявлении авиакомпании.

Компания не назвала причину смерти пилота. По данным PYOK, капитан вышел из кабины экипажа в туалет, но потерял сознание. Бортпроводники пытались его реанимировать.

В 2022 году командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Уточняется, что решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.

До этого пассажир самолета, летевшего из Баку в Минск, умер через восемь минут после экстренной посадки в аэропорту Самары. В СКР заявили, что у 63-летнего мужчины было неизлечимое заболевание. После приземления его доставили в здание аэровокзала, где уже ждали медики. Однако врачи не сумели спасти пациента.