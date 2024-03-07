В Панаме нашли гробницу с золотом, где приносили в жертву людей Fox News: археологи нашли в Панаме древнюю гробницу с золотом и артефактами

Фото: Ministry of culture Panama

Археологи обнаружили в Панаме гробницу возрастом 1200 лет, наполненную золотыми сокровищами и артефактами, сообщает Fox News со ссылкой на Министерство культуры Панамы. В ней также нашли человеческие останки, свидетельствующие о жертвоприношениях.

Гробница находится в провинции Кокле в Панаме. Предполагается, что она была построена в период с 750 по 800 год нашей эры и посвящена некой знатной особе. Археологи нашли в гробнице набор круглых золотых пластин, два пояса из сферических золотых бус, а также серьги из зубов кашалота, покрытые золотом.

Эксперты полагают, что гробница была посвящена вождю, который умер в возрасте 30 лет. Руководитель археологического проекта доктор Джулия Майо сказала, что гробница также была заполнена телами других людей, которые «сопровождали его в загробный мир», — говорится в публикации.

Археологи отметили, что когда-то в Панаме вместе с людьми высокого статуса могли хоронить от восьми до 32 человек. Люди верили, что «спутники» помогают усопшему перейти в загробный мир.

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