В Панаме мужчин и женщин выпускают за продуктами в разные дни

https://static.news.ru/photo/c6e16d4e-741d-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Espenhahn/Global Look Press

Пандемия коронавируса в Панаме привела к тому, что власти страны выделили разные дни недели для похода за продуктами мужчинам и женщинам. Об этом сообщает France24.

Этот жесткий карантин направлен ни на что иное как на сохранение ваших жизней, — цитирует «Газета.ru» министра внутренних дел Панамы Хуан Пино.

Отмечается, что согласно введённым новым правилам, с 1 апреля мужчины и женщины должны выходить на улицу за продуктами или по неотложным делам в разные дни. В частности, женщины могут отправиться в супермаркет или аптеку по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины – по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье выходить на улицы запрещено всем. При этом нет информации, как это отразится на людях, которые поменяли свой пол.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Буэнос-Айреса хочет потребовать $700 тысяч от аргентинца, который, предположительно, знал о том, что заражён коронавирусом.