В Палестине указали, кто поможет урегулировать ближневосточный конфликт Посол Палестины в Москве: мы рассчитываем на РФ и Китай в решении конфликта

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Палестина рассчитывает на Россию и Китай в урегулировании ближневосточного конфликта, заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль в эфире Sky News — Arabiya. По его словам, весь регион движется к эскалации в результате продолжающегося конфликта между ХАМАС и Израилем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров. По словам главы государства, Россия надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания конфликта. Путин также подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят, чтобы конфликт между Израилем и палестинцами перерос в полномасштабную войну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены в гуманитарных целях, «чтобы уменьшить огромные страдания людей».

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил уверенность, что единственным и наилучшим вариантом окончания израильско-палестинского конфликта будет заявление всех заинтересованных сторон о готовности сесть за стол переговоров и искать пути решения на основе резолюций ООН, которые предполагали создание на этой территории государственности как для израильтян, так и для палестинцев.