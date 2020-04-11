В Пакистане заразились коронавирусом более 4,7 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/06386524-7bcb-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся COVID-19 в Пакистане достигло 4788 человек. За последние сутки в стране было выявлено 190 новых случаев коронавируса.

В результате заражения в Пакистане умер 71 человек. Пять летальных исходов зафиксировано за последние сутки. Вылечить врачам удалось 762 заболевших.

Большинство заражённых приходится на долю провинций Пенджаб и Синдх — 2,3 тысячи и 1,2 тысячи случаев соответственно. Меньше всего коронавирус затронул провинции Балуджистан и Гилгит-Балтистан. В каждой из них выявлено чуть более 200 инфицированных, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Пакистана.

В мире число заболевших превышает 1,7 млн человек. Скончались более 102 тысяч человек, выздоровели — более 377 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 809 человек, умерли 95.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце февраля власти Пакистана решили временно закрыть границу с Ираном из-за COVID-19. На тот момент в стране уже было выявлено более 40 инфицированных.