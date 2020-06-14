В Пакистане пропали два сотрудника диппредставительства Индии

https://static.news.ru/photo/d73fbf38-aee2-11ea-8065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Magerl/imageBROKER.com/Global Look Press

В Исламабаде потеряли связь с двумя работниками верховного комиссариата (посольства) Индии. Дипломаты в понедельник не вышли на работу, их местонахождение неизвестно.

Как сообщает The Times of India, власти Пакистана, в том числе Министерство иностранных дел, проинформированы об инциденте. Индийский МИД выясняет обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что за индийскими дипломатами в Пакистане была установлена демонстративная слежка. Также некоторые из них столкнулись с угрозами для личной безопасности со стороны Межведомственной разведки Пакистана (ICI). Кроме того, 31 мая власти Индии объявили двух сотрудников пакистанского диппредставительства в Нью-Дели персонами нон грата, обвинив их в шпионаже. Это привело к ухудшению отношений между двумя странами, передаёт ТАСС.

Ранее в Индии произошёл другой инцидент, который связан со шпионажем. Сотрудникам спецслужб страны удалось поймать голубя с «закодированным посланием» на кольце. По мнению властей, он работал на разведывательные службы Пакистана, писал NEWS.ru.