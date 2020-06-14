В Пакистане пропали два сотрудника диппредставительства Индии

В Исламабаде потеряли связь с двумя работниками верховного комиссариата (посольства) Индии. Дипломаты в понедельник не вышли на работу, их местонахождение неизвестно.
Как
Накануне стало известно, что за индийскими дипломатами в Пакистане была установлена демонстративная слежка. Также некоторые из них столкнулись с угрозами для личной безопасности со стороны Межведомственной разведки Пакистана (ICI). Кроме того, 31 мая власти Индии объявили двух сотрудников пакистанского диппредставительства в Нью-Дели персонами нон грата, обвинив их в шпионаже. Это привело к ухудшению отношений между двумя странами,
Ранее в Индии произошёл другой инцидент, который связан со шпионажем. Сотрудникам спецслужб страны удалось поймать голубя с «закодированным посланием» на кольце. По мнению властей, он работал на разведывательные службы Пакистана, писал NEWS.ru.
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