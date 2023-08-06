В Пакистане 30 человек погибли при крушении поезда: фото с места трагедии

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Сошедшие с рельсов вагоны пассажирского поезда видны в районе Сангар южной пакистанской провинции Синд 6 августа 2023 года. По меньшей мере 22 человека погибли и более 50 получили ранения

Днем 6 августа десять вагонов пассажирского поезда «Хазара Экспресс» сошли с рельсов в пакистанской провинции Синд, расположенной на юге страны. По последним данным, жертвами крушения стали по меньшей мере 30 человек, еще 80 получили ранения различной степени тяжести.

Движение поездов во внутренние районы провинции и обратно было приостановлено. Отмечалось, что на восстановление движения может уйти около 18 часов. О причинах крушения поезда не сообщалось.

Местные власти пообещали провести тщательное расследование. В свою очередь министр гражданской авиации и железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик в числе возможных причин трагедии назвал «преднамеренное» действие какого-либо лица и «механическую неисправность».

Все пострадавшие в результате крушения поезда были доставлены в больницу города Навабшаха в 275 километрах от столицы страны Карачи. Власти города опасались, что пострадавших может оказаться значительно больше, так как поезд перевозил много пассажиров. На место катастрофы были отправлены сотрудники экстренных служб, правительство Пакистана также направило туда армейскую авиацию и солдат, которые доставят спасенным пассажирам еду.

Фотографии с места крушения поезда — в фотогалерее NEWS.ru.