В ожидании Франции: север Афганистана объявил войну талибам

Движению «Талибан» (запрещено в России) пришлось вплотную заняться ситуацией в северных районах Афганистана, которые отказались от сдачи боевикам. Провинция Панджшер, которая была в 1990-х годах символом сопротивления талибам, в очередной раз выступила против давних противников. Этот стихийный фронт возглавил сын легендарного полевого командира и бывшего министра обороны страны Ахмада Шаха Масуда. Несмотря на то что в прошлом северяне имели достаточно обширные контакты за рубежом, сейчас Ахмад Масуд — младший делает свою внешнеполитическую ставку преимущественно на Францию.

Талибы сообщили, что 23 августа взяли в осаду силы сопротивления, которые базируются в Панджшере. Официальные представители группировки, в руках которой оказался Кабул, проинформировали, что рассчитывают на мирное разрешение всех противоречий, однако, тем не менее стремятся объединить все части Афганистана под своей властью. «Талибан» напомнил, что ему удалось ранее очистить районы провинции Баглан, в которых также действовали силы сопротивления. Вероятно, это должно служить назиданием формированиям, объединившимся под началом Масуда-младшего.

Сам лидер северян отказался сдаваться талибам, отметив, что у него есть возможности продолжать борьбу. Впрочем, он настаивает на переговорах, а не на военном сценарии.

Мы хотим, чтобы талибы осознали, что единственный путь вперёд — это диалог, — заявил Масуд. — У нас нет желания, чтобы началась война.

Его идея заключается в формировании в Кабуле инклюзивного правительства, в котором будут представлены все этнические группы. По словам Масуда, тоталитарного режима в Афганистане быть не может. Вероятно, это и является основным предметом переговоров между северянами и боевиками. Однако Масуд-младший подчёркивает: если диалог с талибами провалится, его сторонники готовы взяться за оружие.

vk.com/great_massoud

Инерция антиталибского бренда

Историческая родина Масуда-младшего была центром сопротивления талибам в 1990-х годах, когда группировка пришла к власти в Кабуле. В этом заслуга Масуда-старшего. Известный полевой командир вместе со своими силами отступил в Панджшер в сентябре 1996 года, отказавшись дать захватившим страну боевикам возможность продвинуться дальше на север.

Ещё во времена советской кампании в Афганистане Ахмад Шах Масуд создал на севере удобный оборонительный район, которому в течение довольно длительного времени удавалось выдерживать наступательные действия со стороны местных правительственных и советских сил. В связи с этим военачальнику было дано прозвище Лев Панджшера.

Масуд-старший был убит в результате террористического нападения ещё в 2001 году. Его фигура стала культовой для большинства афганцев, как и само наименование того антиталибского объединения, которое он возглавлял, — «Северный альянс». Инерционную силу этого политического бренда хорошо осознавал Масуд-младший, который вернулся в 2016 году в родную страну из-за границы с вполне ясной заявкой на то, чтобы изменить местный политический ландшафт. В 2019 году сын Панджшерского Льва объявил о создании собственного политического движения, целью которого стала военная и дипломатическая борьба с талибами и децентрализация власти в Афганистане. Тема его приезда была быстро подхвачена западными СМИ.

Уже тогда в разговорах с журналистами Масуд-младший отмечал, что резкий вывод иностранного контингента может привести к эрозии национальной системы безопасности. Другими предпосылками этого процесса он назвал коррупцию и отсутствие управленческих навыков у высших эшелонов афганской власти. В этом он не ошибся. Молодой политик поспешил с другим — отзываясь в то время о необходимости переговоров с талибами негативно. Сейчас его подталкивают к подобному диалогу сами обстоятельства.

Hussain Ali/Global Look Press

Заинтересованность в Париже

Несмотря на то что в прошлом северяне обладали поддержкой широкого спектра международных сил, сейчас они находятся только в поиске точки опоры. Российская сторона, которая в начале 2000-х годов делала ставку на северян в рамках своей афганской стратегии, рассматривая их как основную антиталибскую силу «на земле», сейчас проявляет полный дипломатический прагматизм в отношении прихода их противников к власти. Пресс-служба Кремля уже заявила, что отказывается вмешиваться в конфликт между северянами и талибами.

Конечно, надежду на то, что Масуд-младший и его сторонники не останутся без помощи извне, дал расположенный по соседству с северными афганскими провинциями Таджикистан. Локальные СМИ сообщили, что силы сопротивления смогли наладить воздушный коридор с бывшей советской республикой, получив оттуда вооружения и боеприпасы. Однако участия таджикской стороны в любом случае недостаточно. Северянам нужны более сильные и весомые покровители на международной арене.

В связи с этим большую работу по выстраиванию каналов связи в последнее время сын Панджшерского Льва вёл во Франции, выступая с интервью и колонками о важности стабилизации в Афганистане и необходимости поддержки со стороны европейцев. При этом лоббистом и проводником интересов молодого афганского политика в разговоре с французским официозом стал интеллектуал и публицист Бернар-Анри Леви, который в октябре прошлого года даже посещал Панджшерское ущелье ради материала о сыне командира «Северного альянса».

Инструмент давления

В марте Масуд-младший посещал Париж для переговоров с французским руководством о судьбе Афганистана. Между ним и Пятой республикой налажена рабочая коммуникация. Впрочем, обращение за помощью со стороны молодого политика ставит европейскую страну в непростое положение. Это требует от неё деятельно, а не декларативно доказать самостоятельность своей внешней политики от американского курса и артикулировать для собственной внутренней аудитории весомую причину оставить военнослужащих в Афганистане в обстоятельствах, когда миссия НАТО «Решительная поддержка» завершена.

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар обратил внимание на то, что французское общественное мнение действительно относится к Масуду с большой симпатией.

Однако сложно представить себе, как Франция сможет помочь ему без сотрудничества с региональными странами. Что касается позиции региональных игроков, то они на данный момент возлагают большие надежды на формирование инклюзивной администрации в Кабуле с участием северян. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

В этом смысле, по словам собеседника NEWS.ru, силы сопротивления в Панджшерском ущелье пока служат дополнительным рычагом политического давления на талибов.