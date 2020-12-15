В отместку Штатам: Россия и Турция могут вступить в альянс в Чёрном море

Потенциальным ответом Турции на американские санкции за приобретение российских ЗРС С-400 может стать укрепление региональных блоков. Так, аналитики ожидают, что теперь Анкара будет стремиться к демонстрации высокого качества отношений с Москвой в Чёрном море, с которым у турецкого руководства связаны определённые экономические ожидания. Впрочем, есть мнение, что президент Реджеп Тайип Эрдоган способен предпринять и явные конфронтационные шаги в отношении американцев.
Версия о формировании некого альянса между Россией и Турцией в Чёрном море, которую теперь
Они преодолели всё это, перешагнули и в интересах будущего своих народов двигаются дальше. Почему мы здесь, в регионе Чёрного моря, не можем делать то же самое? — задался вопросом Путин, имея в виду сотрудничество Москвы и Анкары.
Эксперты прогнозируют, что запрос на укрепление российско-турецких связей в контексте Черноморского региона теперь станет сильнее. Тем более что именно здесь турецкая сторона нашла большие запасы природного газа. Речь идёт о месторождении Сакарья. Объём резервов голубого топлива оценивается в 405 млрд кубометров.
Ближайшие партнёры Анкары отреагировали на введённые накануне США санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и ещё нескольких представителей ведомства одинаково негативно. МИД Азербайджана в своём официальном комментарии назвал ограничительные меры «проявлением двойных стандартов». Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, решительно осудил рестрикции, отметив, что «пристрастие США к санкциям и неуважение к международному праву продемонстрированы в полной мере». Накануне страны оказались на грани дипломатического спора из-за стихотворения с упоминанием реки Аракс, которое Эрдоган процитировал в своём публичном выступлении. Однако конфликт был исчерпан.
Вполне вероятно, что усиление блоковой политики в ответ на американское давление произойдёт и в других регионах, по периметру турецких интересов.
Тем не менее политики и эксперты обсуждают и конкретные санкционные меры, на которые решится Анкара в отношении Вашингтона. Так, в очередной раз