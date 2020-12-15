В отместку Штатам: Россия и Турция могут вступить в альянс в Чёрном море

Потенциальным ответом Турции на американские санкции за приобретение российских ЗРС С-400 может стать укрепление региональных блоков. Так, аналитики ожидают, что теперь Анкара будет стремиться к демонстрации высокого качества отношений с Москвой в Чёрном море, с которым у турецкого руководства связаны определённые экономические ожидания. Впрочем, есть мнение, что президент Реджеп Тайип Эрдоган способен предпринять и явные конфронтационные шаги в отношении американцев.

Версия о формировании некого альянса между Россией и Турцией в Чёрном море, которую теперь высказывают эксперты на фоне ужесточения американского давления на Анкару, появилась небезосновательно. Ещё в ноябре этого года в разговоре с российскими СМИ президент РФ Владимир Путин, рассуждая о качестве контактов с турецким руководством, обратил внимание на отношения европейских стран, которые имеют тяжёлую и трагическую историю. В качестве примера российский лидер привёл Францию и Германию, которые не раз вступали между собой в вооружённый конфликт, а сейчас вместе в рамках НАТО осуществляют функции в сферах обороны и безопасности, а также тесно сотрудничают в рамках механизмов ЕС.

Они преодолели всё это, перешагнули и в интересах будущего своих народов двигаются дальше. Почему мы здесь, в регионе Чёрного моря, не можем делать то же самое? — задался вопросом Путин, имея в виду сотрудничество Москвы и Анкары.

tskgnkur/twitter.com

Эксперты прогнозируют, что запрос на укрепление российско-турецких связей в контексте Черноморского региона теперь станет сильнее. Тем более что именно здесь турецкая сторона нашла большие запасы природного газа. Речь идёт о месторождении Сакарья. Объём резервов голубого топлива оценивается в 405 млрд кубометров.

Ближайшие партнёры Анкары отреагировали на введённые накануне США санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и ещё нескольких представителей ведомства одинаково негативно. МИД Азербайджана в своём официальном комментарии назвал ограничительные меры «проявлением двойных стандартов». Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, решительно осудил рестрикции, отметив, что «пристрастие США к санкциям и неуважение к международному праву продемонстрированы в полной мере». Накануне страны оказались на грани дипломатического спора из-за стихотворения с упоминанием реки Аракс, которое Эрдоган процитировал в своём публичном выступлении. Однако конфликт был исчерпан.

Вполне вероятно, что усиление блоковой политики в ответ на американское давление произойдёт и в других регионах, по периметру турецких интересов.

Тем не менее политики и эксперты обсуждают и конкретные санкционные меры, на которые решится Анкара в отношении Вашингтона. Так, в очередной раз появилась версия, что турецкое руководство всё-таки может вытеснить американских военнослужащих со стратегически значимой авиабазы Инджирлик, которая находится на территории республики. Однако этот вариант выдвигается всегда, когда отношения Турции и США входят в фазу напряжённости, но так и не претворяется в жизнь. В качестве другого возможного сценария аналитики называют очередную отправку турецких исследовательских судов в районы Средиземного моря, которые соседствуют с Грецией и Кипром. На эти страны США попытались показательно переориентировать свою восточносредиземноморскую политику в последние годы — чтобы надавить на Анкару. В связи с этим стоит ожидать, что данные государства могут оказаться на передовой потенциально возможных ответных шагов турецкого руководства.