В отеле Барселоны произошёл взрыв

В одном из отелей в испанской Барселоне прогремел взрыв. Об этом сообщила газета El Periodico.

По имеющимся данным, правоохранительные органы начали расследование случившегося. В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент территория вокруг гостиницы оцеплена.

По заявлению каталонской полиции, версия террористического акта исключена. По словам стражей порядка, речь может идти об использовании пиротехники на улице.

Ранее стало известно о взрыве в маршрутном такси в Воронеже. Транспортное средство в этот момент находилось на остановке, люди зашли в автобус, и раздался взрыв. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, которыми было нелегально оборудовано транспортное средство.

Сообщалось, что число пострадавших при взрыве выросло до 26 человек, двое умерли. Такие данные сообщил губернатор области Александр Гусев. В больницах Воронежа находятся 19 человек, пострадавших при взрыве маршрутки.