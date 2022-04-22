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Мир

В Мариуполе начнут работать правоохранительные органы

16:20, 23 апреля 2022
В Мариуполе начнут работать правоохранительные органы Министерство внутренних дел ДНР Фото: mvd_dnr/vk.com/
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В перешедшем под контроль российских военных Мариуполе в скором времени возобновят работу правоохранительные органы, говорится на сайте Министерства внутренних дел ДНР. В ведомстве заверили, что сотрудники МВД ДНР ведут активную работу по обеспечению правопорядка в городе.

На территории Мариуполя ускоренными темпами проводятся мероприятия по подготовке к работе административных зданий бывших районных отделов полиции Украины, а также по размещению отделов ГАИ, ГСВО, Миграционной службы и других подразделений МВД ДНР, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте МВД ДНР, в здании бывшего ГУНП Украины в Донецкой области, расположенном на ул. Нахимова, 86, вскоре разместится Мариупольское главное управление ведомства ДНР.

Накануне в Минобороны России заявили, что мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов». Там подчеркнули, что на территорию перешедшего под контроль РФ города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Также российская сторона заверила, что вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.

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