В Мариуполе начнут работать правоохранительные органы
Никита Чайка
Никита Чайка
16:20, 23 апреля 2022
Министерство внутренних дел ДНР Фото: mvd_dnr/vk.com/
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В перешедшем под контроль российских военных Мариуполе в скором времени возобновят работу правоохранительные органы, говорится на сайте Министерства внутренних дел ДНР. В ведомстве заверили, что сотрудники МВД ДНР ведут активную работу по обеспечению правопорядка в городе.
На территории Мариуполя ускоренными темпами проводятся мероприятия по подготовке к работе административных зданий бывших районных отделов полиции Украины, а также по размещению отделов ГАИ, ГСВО, Миграционной службы и других подразделений МВД ДНР, — говорится в сообщении.
Согласно сообщению на сайте МВД ДНР, в здании бывшего ГУНП Украины в Донецкой области, расположенном на ул. Нахимова, 86, вскоре разместится Мариупольское главное управление ведомства ДНР.
Накануне в Минобороны России заявили, что мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов». Там подчеркнули, что на территорию перешедшего под контроль РФ города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Также российская сторона заверила, что вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.