В Мариуполе начнут работать правоохранительные органы

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о срыве эвакуации из Мариуполя. Причиной этого стал огонь из миномётов, открывшийся с территории завода «Азовсталь», говорится в сообщении ведомства.

Мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из миномётов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко, — сказано в сообщении....