Герой России: НАТО и США боятся ракет «Сармат» даже на стадии испытаний Герой России Липовой: НАТО и США боятся ракет «Сармат» даже на стадии испытаний

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Пуск сверхтяжелой термоядерной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

НАТО и США боятся российских баллистических ракет «Сармат» даже на стадии испытаний, ведь после их завершения орудие поставят на боевое дежурство, рассказал «ПолитЭксперту» Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, западные СМИ распространяют информацию о том, что Россия готовится к нанесению удара этими ракетами, из-за известий, что второй испытательный пуск «Сармата» может произойти до конца текущего года.

НАТО и США реально боятся наших «Сарматов», даже на этапе испытаний. Всем известно: если испытания пройдут успешно, то их поставят на боевое дежурство, — заявил Липовой.

Эксперт считает, что подконтрольные Вашингтону СМИ спекулируют на известиях об испытаниях ракет «Сармат», распространяя мнение, что Россия ими шантажирует и пугает западный мир. По мнению Липового, такая реакция неудивительна, ведь эти баллистические ракеты представляют реальную угрозу США.

Близкий к военному ведомству источник ранее сообщил ТАСС, что второй испытательный запуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» может быть произведен еще до конца текущего года. Предполагается, что вторая ракета также будет стартовать с космодрома Плесецк с доставкой учебно-боевых блоков на полигон Кура на Камчатке. По результатам второго запуска может быть принято решение о развертывании первого полка с МБР «Сармат».

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тыс. км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».