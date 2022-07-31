В ОПЕК+ указали на важность присутствия России в организации Новый генсек ОПЕК+ аль-Гайс указал на важность присутствия России в организации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс заявил, что присутствие России в организации имеет важное значение для успеха соглашения. Подданный Кувейта в интервью кувейтской газете Al Ra'i признал, что Москва является одним из крупнейших производителей энергоресурсов.

Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения, — подчеркнул аль-Гайс.

Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью ставилась стабилизация рынка нефти — в тот момент предложений было много, что подталкивало цены к падению. Последнее соглашение об уменьшении добычи нефти действительно до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо 5 июля скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. Некоторое время назад Баркиндо заявил, что заменить российскую нефть в мире невозможно — РФ экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.