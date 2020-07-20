В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

Пандемия коронавируса может спровоцировать продовольственный кризис в 27 странах. Об этом сообщили в докладе продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.
Как
Теперь они находятся на переднем крае и несут на себе всю тяжесть разрушительного воздействия COVID-19 на продовольственные системы, которое разжигает кризис голода во время кризиса здравоохранения, — заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
Он добавил, что эти страны и раньше страдали от высокого уровня нехватки продовольствия и острого голода из-за различных потрясений. В ближайшие месяцы ситуация с продовольствием в них может стать хуже.
Отмечается, что коронавирус подстёгивает такие факторы, как снижение уровня занятости и заработка при росте продовольственных цен, перебои из-за контрмер, падение доходов государств и обострение конфликтов.
NEWS.ru писал, что в ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты.
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