В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

https://static.news.ru/photo/68481dac-cab0-11ea-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса может спровоцировать продовольственный кризис в 27 странах. Об этом сообщили в докладе продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, пандемия коронавируса повлияла на обострение уже существовавших факторов голода в этих странах. Отмечается, что в список попали государства из самых разных регионов: Азии, Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки. Например, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гаити, Сьерра-Леоне, Сомали, Йемен, Зимбабве.

Теперь они находятся на переднем крае и несут на себе всю тяжесть разрушительного воздействия COVID-19 на продовольственные системы, которое разжигает кризис голода во время кризиса здравоохранения, — заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Он добавил, что эти страны и раньше страдали от высокого уровня нехватки продовольствия и острого голода из-за различных потрясений. В ближайшие месяцы ситуация с продовольствием в них может стать хуже.

Отмечается, что коронавирус подстёгивает такие факторы, как снижение уровня занятости и заработка при росте продовольственных цен, перебои из-за контрмер, падение доходов государств и обострение конфликтов.

NEWS.ru писал, что в ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты.