В ООН заявили об «иранском происхождении» атаковавших саудовские НПЗ ракет

https://static.news.ru/photo/21fbe6e8-ac89-11ea-9886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были «иранского происхождения». Это следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, специалисты ООН исследовали фрагменты оружия, которое было применено для атак. Исходя из его конструктивных особенностей, а также потому что на нём имелись надписи на фарси, секретариат пришёл к выводу об «иранском происхождении» оружия. Сообщается, что вывод об «иранском происхождении» был также сделан в отношении беспилотников, которые участвовали атаках.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. В результате произошедшего крупнейший экспортёр нефти почти вдвое сократил поставки энергоресурса. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.