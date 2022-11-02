В ООН заявили о скором возобновлении движения судов по зерновой сделке Координатор ООН Абдулла: движение судов с украинским зерном должно возобновиться 3 ноября

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Координатор ООН по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла заявил, что движение судов с украинским продовольствием возобновится 3 ноября. При этом в планах на 2 ноября движение судов не запланировано отметил он в Twitter.

Экспорт зерна и продовольствия с Украины нужно продолжать. Несмотря на то, что в рамках «черноморской зерновой инициативы» на 2 ноября не запланировано движения судов, мы ожидаем, что груженые суда пойдут в четверг, — подчеркнул Абдулла.

Перспективы зерновой сделки обсуждались 1 ноября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер заявил, что Москва ожидает от Украины реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору. По его словам, пока с этим не было проблем.