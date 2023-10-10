В ООН заявили о продолжении переговоров по зерновому соглашению Зампред генсека ООН: экспорт сельхозпродукции по морю важен на фоне голода

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Представители ООН по-прежнему находятся в переговорном процессе по вопросу возобновления зернового соглашения, заявил в ходе брифинга заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. По его словам, которые приводит ТАСС, экспорт сельхозпродукции по Черному морю крайне важен для поддержания международной продовольственной безопасности на фоне роста голода в мире. Хак затруднился ответить, есть ли какие-либо подвижки в этих переговорах, и отметил, что ООН будет стремиться достигнуть «как можно большего» в вопросе возобновления зерновой сделки.

В ООН подтвердили приверженность продолжать усилия для обеспечения беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из Российской Федерации, — заявил он.

Зампред генсека ООН уточнил, что генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс провели переговоры 9 октября в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, а 10 октября встретились в Стамбуле с замминистра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство пока не видит возможностей для «немедленного» восстановления зерновой сделки. По его словам, Белый дом винит в этом Россию. Также он отметил, что США продолжат давление на российские власти и будут призывать остальной мир делать то же самое.

В начале августа Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Сообщалось, что каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.