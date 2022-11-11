«Любите ли вы Россию или нет»: в ООН подчеркнули важность зерновой сделки Директор ВПП ООН Бизли: мир нуждается в зерне и удобрениях из России, «любят ее или нет»

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Все страны должны помогать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских удобрениях и зерне, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, передает РИА Новости. Он добавил, что это необходимо делать вне зависимости от того, как государства относятся к России.

Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделка по доставке зерна через Черное море оставалась в силе и была продлена, — сказал Бизли.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом по теме зерновой сделки. По ее словам, несмотря на заявления Брюсселя и Вашингтона, российские производители и поставщики испытывают определенные сложности. Дипломат отметила, что вопрос отношения России к продлению зерновой сделки находится сегодня на стадии «осмысления». Она подчеркнула, что Москва сделала всё для обеспечения продовольственной безопасности.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны. Он рассчитывает побеседовать с президентом РФ на эту тему.