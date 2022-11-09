В ООН заявили о готовности войти в Херсон Представитель генсека ООН Трембле заявила о готовности гуманитарной миссии войти в Херсон

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Заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле заявила, что сотрудники гуманитарной миссии организации готовы войти в Херсон для обеспечения помощи. Она добавила, что это станет возможным после получения гарантий безопасности. Представитель ООН отметила, что уже контактировала по этому вопросу с представителями гуманитарной миссии на Украине, сообщает РИА Новости.

Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности. Пока очень рано говорить о чём-либо, мы не знаем, как ситуация будет развиваться в конечном итоге, но, по моим данным, действительно, всё готово, — сказала Трембле.

Она при этом не уточнила, обращалась ли она к российской стороне с подобной просьбой.

Ранее сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. До этого он отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.