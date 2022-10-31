В ООН заявили о готовности расследовать теракт в Черном море Замгенсека ООН Гриффитс заявил о готовности участвовать в расследовании теракта в Черном море

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Мартин Гриффитс

Представители ООН готовы приступить к расследованию обстоятельств атаки на рейд Севастополя и возможное использование деталей зернового соглашения в военных целях, заявил замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он заверил, что ООН обязана рассмотреть все доказательства, представленные странами-участницами зерновой сделки, сообщает ТАСС.

Было бы серьезным нарушением использование «черноморской инициативы» для получения преимущества в военных операциях. У ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации этого уникального соглашения. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности, все представленные доказательства, если будет такой запрос, — отметил Гриффитс.

По словам замгенсека организации, использование зерновой инициативы в целях получения военного преимущества будет воспринято как серьезное злоупотребление договоренностями.

Использование «черноморской зерновой инициативы» для получения тем или иным образом оперативного военного преимущества будет считаться грубым злоупотреблением (сделкой. — NEWS.ru), — заявил Гриффитс.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.