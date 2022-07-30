В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в ДНР Официальный представитель генсека ООН Хак: мы готовы расследовать удар по СИЗО в ДНР

Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

ООН готова направить в Донецкую Народную Республику экспертов для расследования удара по СИЗО в Еленовке, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Фархан Хак. Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста, сообщает РИА Новости.

В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон, — цитирует агентство заявление Хака.

Удар по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, был нанесен в ночь на 29 июля. По данным штаба территориальной обороны ДНР, погибли 53 человека. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с обломками снаряда РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву США. В Генштабе ВСУ причастность украинских военных к обстрелу отвергли.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что Россия примет меры в ответ на «вялую» позицию ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке. По ее мнению, в организации на протяжении восьми лет не замечали, что «Украина обстреливала своих же граждан», и могут попробовать «заболтать» этот инцидент.