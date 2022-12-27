В ООН заявили о готовности генсека стать посредником в саммите по Украине ООН: проведение «мирного саммита» по Украине возможно только при согласии России

Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов стать посредником при проведении «мирного саммита» по Украине. Однако возможно это лишь при согласии всех сторон, включая Россию, пишет РИА Новости.

Так агентству прокомментировали инициативу киевских властей провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с участием генсека Антониу Гутерриша.

Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником, — приводит слова неназванного собеседника издание.

Предложение о проведении мероприятия прозвучало в понедельник, 26 декабря. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба при этом заявил, что Россию на такие переговоры стоит приглашать только после «необходимого международного суда».

Ранее в Кремле отреагировали на заявление Киева о «мирном саммите». Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия никогда не следовала чужим условиям и всегда ориентировалась исключительно на собственные цели и здравый смысл.