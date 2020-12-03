В ООН заявили о доступности вакцин от COVID-19 в ближайшие недели

https://static.news.ru/photo/ce4b92d2-3577-11eb-a3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Вакцины от коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие несколько недель или месяцев, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на специальном заседании Генассамблеи организации о борьбе с COVID-19.

Благодаря добросовестной работе и самоотверженности учёных и разработчиков всего мира, в том числе тех, кто сегодня с нами, вакцины могут стать доступны в течение ближайших недель и месяцев, — сказал он.

При этом, по его словам, людям не следует обманывать себя, так как препарат не сможет нейтрализовать нанесённый вирусом ущерб, который будет ощущаться годами и десятилетиями.

Крайняя бедность растёт, нависает угроза голода. Мы столкнулись с крупнейшей мировой рецессией за восемь десятилетий, — подчеркнул глава ООН.

Он добавил, что эти последствия связаны не только с коронавирусом и являются результатом нестабильности, неравенства и несправедливости, которые пандемия только обнажила.

Пришло время для перезагрузки. По мере того как мы добиваемся устойчивого восстановления, мы должны воспользоваться возможностью для перемен, — передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что страна к этому готова.