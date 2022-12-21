В ООН заявили, что Зеленский не приедет в штаб-квартиру в Нью-Йорке

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует посетить с официальным визитом штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Встреча с генсеком также не планируется.

Я могу говорить от лица людей, с которыми переговорил. Он не встречается с генсеком. Я переговорил с начальником охраны на предмет того, ожидается ли появление президента Зеленского в здании ООН — он сказал, нет и это не планируется, — сказал Дюжаррик.

Ранее самолет с президентом Украины Владимиром Зеленский приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Во время визита украинский лидер планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом и выступить перед конгрессом, а также провести серию переговоров по укреплению обороноспособности страны.

Ожидается, что Байден обсудит с Зеленским его видение «справедливого мира» на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. По его словам, Байден посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу конфликта на Украине это хорошая возможность встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать.

Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине. $610 млн пойдут на неотложные потребности страны. Отмечается, что новый пакет финансовой помощи Киеву дополняет предыдущие пакеты. Например, в июне Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.