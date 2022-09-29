В ООН заявили, что не примут итоги референдумов Генсек ООН Гутерреш заявил, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам прошедших референдумов принять нельзя, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает РИА Новости. По его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.

Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН. Любое решение о присоединении <...> областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения​, — заявил Гутерреш.

Он отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. По его словам, Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН несет особую ответственность за исполнение Устава ООН.