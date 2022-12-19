В ООН заявил об отсутствии перспектив для переговоров Москвы и Киева Гутерреш заявил, что не видит перспектив для переговоров Москвы и Киева в ближайшее время

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит перспективы для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшее время, передает РИА Новости. Он выразил надежду, что мира на Украине удастся достичь в 2023 году.

Я не оптимистичен по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Полагаю, что военная конфронтация продолжится и, думаю, нам придется подождать момента, при котором серьезные мирные переговоры будут возможны, — сказал Гутерреш.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине может закончиться даже завтра при желании и политической воле Владимира Зеленского.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что СВО должна завершиться после взятия под контроль Вооруженными силами России Одессы и Киева. По его мнению, это могло бы стать «очень символичным актом».