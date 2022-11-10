В ООН выяснили, что российские военные не использовали виагру на Украине Паттен: эксперты ООН не обнаружили факты применения виагры российскими военными на Украине

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Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен в разговоре с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом» рассказала, что в настоящее время эксперты международной организации не обнаружили доказательств использования военнослужащими РФ виагры для изнасилования граждан Украины. Ее слова приводит РИА Новости. Паттен подчеркнула, что сама она подобное расследование провести не может.

Ранее спецпредставитель генсека ООН заявила, что российская армия использует на Украине препараты для увеличения потенции с целью сексуального насилия в отношении мирных жителей.По словам Паттен, само насилие россияне используют как часть своей военной стратегии.

Когда я взаимодействовала со СМИ после возвращения из Киева в мае, я упомянула о том, что получила сообщения от потерпевших и медицинских служб, работающих на передовой, об удержании женщин и девочек в подвалах зданий в Мариуполе, групповых изнасилованиях в течение нескольких дней, о том, что российских солдат снабжают «Виагрой» и другими препаратами, — сообщила она.

Отвечая на вопрос пранкеров, представившихся украинским депутатом Александром Мережко, проводилось ли специальное расследование по данной теме, Паттен ответила, что подобная процедура не в ее полномочиях.

У меня нет таких полномочий. <...> Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и Международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре, — рассказала сецпредставитель генсека ООН.

При этом она добавила, что существует целый ряд ограничений в доступе к данным и в плане обеспечения информации, однако по множеству случаев в настоящее время проводится проверка.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Паттен об использовании российскими военными вагры на Украине выходящими за грань разумного. Она провела параллели с методами гибридной войны, которые Запад ранее использовал против Ливии.